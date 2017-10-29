كتالونيا ترفض قرارات مدريد

قال نائب رئيس حكومة كتالونيا التي أقالتها مدريد، أوريول جونكيراس، الأحد، إن زعيم الانفصاليين كارليس بوتشيمون سيبقى رئيسا للإقليم، في تحد للحكومة الإسبانية المركزية في مدريد.

وأضاف جونكيراس في مقالة مع صحيفة إسبانية محلية أن « كارليس بوتشيمون هو رئيس البلد، وسيبقى كذلك، وكارمي فوركاديل هي رئيسة البرلمان وستبقى كذلك ».

وأكد أن هذا التشكيل سيبقى موجودا « إلى اليوم الذي يقرر فيه المواطنون خلاف ذلك من خلال انتخابات حرة »، منددا في الوقت نفسه بما سماه « انقلاب ضد كتالونيا ».

وأعلنت إسبانيا رسميا، السبت، سحب السلطة في إقليم كتالونيا من حكومة الحكم الذاتي، وأقالت الحكومة الانفصالية التي يقودها بوتشيمون، وذلك بعد يوم من تمرير برلمان الإقليم إعلان استقلال المنطقة عن الدولة.