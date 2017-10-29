« الجوجو » في انتظار « الهباش »

تَسَلَمَ وزراء حكومة التوافق ورؤساء السلطات المحلية مهامهم كاملةً تباعاً في قطاع غزة، لكن المستغرب تأخر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في رام الله الممثل في قاضي القضاة محمود الهباش بتسلم ديوان القضاء الشرعي في غزة.

وطرح المواطنون في قطاع غزة العديد من التساؤلات المشروعة عن تأخر وإمكانية مجيئ قاضي القضاة محمود الهباش، ومن المقرر أن يتوجه وفد من القضاة الشرعيين وبعض المسؤولين من رام الله الى غزة خلال الايام القادمة، لعمل ترتيبات تتعلق باستلام جهاز القضاء الشرعي في غزة والتمهيد لزيارة قاضي القضاة محمود الهباش، وفقاً لما صرح به عضو المحكمة العليا الشرعية في رام الله د. ماهر خضير.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة حسن الجوجو أعلن جاهزيته الكاملة لتسليم وترتيب وتوحيد « ديوان القضاء الشرعي »، وفقاً لتفاهمات المصالحة في العاصمة المصرية (القاهرة).

الجوجو: جاهزون لاستقبال أي وفد لتوحيد القضاء الشرعي

وقال الجوجو في تصريحٍ لـ« فلسطين اليوم »: جاهزون لنجلس مع اخوتنا واحبتنا في القضاء الشرعي بالضفة المحتلة لمناقشة كل الملفات المتعلقة في القضاء، ولا نحتاج إلى وسطاء لحل أي إشكالية.

وأوضح « أن كل القضايا والملفات العالقة سيكون حلها سهل جداً مع الإرادة الوطنية الصادقة في تحقيق المصالحة »، مبدياً استعداده لتذليل جميع العقبات إن وجدت لتخطي المرحلة الصعبة (الانقسام) في حياة شعبنا الفلسطيني.

وذكر الجوجو أن هناك رؤية لترتيب وتطوير « البيت القضائي » المتمثل في القضاء النظامي والقضاء الشرعي، آملاً أن تصب كل الجهود المبذولة في خدمة المواطن الفلسطيني..

الجوجو: القضايا والملفات العالقة سيكون حلها سهل جداً مع الإرادة الوطنية الصادقة في تحقيق المصالحة

ورحب الجوجو في زيارة أي وفد من المجلس الأعلى للقضاء في الضفة المحتلة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه -حتى اللحظة- لم تصلهم أي معلومات رسمية عن نية وفد من القضاء الشرعي بالضفة التوجه إلى قطاع غزة لاستلام مهام المجلس.

وكان عضو المحكمة العليا الشرعية القاضي د. ماهر خضير في رام الله كشف بأن وفدا من القضاة الشرعيين وبعض المسؤولين من رام الله سيتوجهون الى غزة خلال الايام القادمة لعمل ترتيبات تتعلق باستلام جهاز القضاء الشرعي في غزة والتمهيد لزيارة قاضي القضاة محمود الهباش.

خضير: وفد من القضاة الشرعيين وبعض المسؤولين من رام الله سيتوجهون الى غزة لعمل ترتيبات تتعلق باستلام جهاز القضاء الشرعي والتمهيد لزيارة « الهباش »

وأكد د. خضير ان توحيد جهاز القضاء الشرعي سيشمل ترتيبات مهمة لتطوير الجهاز وحصر التزاماته ومتطلباته والنواقص التي يحتاجها بالتساوي مع محاكم الضفة الغربية ودمج القضاة والموظفين القدامى والجدد طبقا للقانون واتفاق المصالحة، وكذلك اعادة توحيد مسمى الديوان والمطبوعات الخاصة بالمعاملات كعقود الزواج والطلاق وغيرها على غرار المحاكم الشرعية في الضفة.

وأشاد خضير باتفاق المصالحة وقال « انه اهم انجاز في تاريخ فلسطين لان الوحدة الوطنية الفلسطينية مقدمة مهمة لتحرير فلسطين والقدس، فان ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان بحاجة ماسة للوحدة والتضامن خاصة ابناء غزة حتى يتم فك الحصار واعادة الامور الى طبيعتها بعد سنين الحصار ».

خضير: دمج القضاة سيكون طبقا للقانون واتفاق المصالحة

وطمأن خضير جميع القضاة الشرعيين والموظفين في غزة بان الدمج سيكون طبقا للقانون واتفاق المصالحة ولمصلحة القضاء الشرعي وابناء شعبنا الفلسطيني في غزة وان قاضي القضاة حريص على ان يتواجد بنفسه في مكتبه بديوان قاضي القضاة في غزة ليباشر الاصلاح والتطوير بنفسه وكذلك الاشراف على متابعة توحيد القضاء الشرعي وعمل الترتيبات اللازمة حتى يكون ديوان قاضي قضاة ومحاكم شرعية فلسطينية واحدة في الضفة وغزة وتتساوى الامتيازات للجميع.