اللواء أبو نعيم يستقبل وزراء حكومة التوافق في غزة مُهنئين بسلامته

استقبل اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي، في منزله بالنصيرات ظهر اليوم الأحد، وزراء حكومة التوافق في قطاع غزة مُهنئين بسلامته.

وضم الوفد الزائر كلاً من مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان ومأمون أبو شهلا وزير العمل وهيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة، الذين قدموا التهاني للواء أبو نعيم بسلامته من محاولة الاغتيال التي استهدفته ظهر الجمعة الماضي، مُعبّرين عن استنكارهم لهذ الحادثة الآثمة.

بدوره رحّب اللواء أبو نعيم بوفد وزراء حكومة التوافق، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة من أجل تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني.