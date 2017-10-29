« هيئة الأسرى » تنهي أرشفة أكثر من 24 ألف ملف من ملفات الحركة الأسيرة

انتهت دائرة الأرشيف في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من أرشفة 24,596 ملفا من ملفات الحركة الأسيرة، ورقيا والكترونيا، ووفق نظام محوسب وآمن.

وقال مدير دائرة الأرشيف في الهيئة محمد بعلوشة، في بيان صحفي اليوم الأحد، « إن العمل بأرشفة ملفات الأسرى والمحررين بدأ في أيلول عام 2010، وعلى مدار سبع سنوات تواصل العمل بجهود مضنية ليتم الانتهاء من أرشفة هذا العدد الكبير ».

وأضاف أن هناك 6150 ملفا حاليا قيد الأرشفة، وأنه يتم أرشفة ما معدله 160 ملفا بشكل شهري.

من جانبه، قال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن الحركة الوطنية الأسيرة استطاعت أن تصنع وتسطر لنفسها تاريخا رائعا ومشرقا مميزا ومؤثرا في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، كتبت حروفه بالدم والمعاناة، وبالصمود والإرادة الفولاذية.

وتابع قراقع: « من حقنا أن نفخر بهذا التاريخ، ومن واجبنا أن نسعى لتوثيقه ليبقى منارة للأجيال القادمة بكل جزيئاته وصوره المختلفة، وعلينا أن نوثق التاريخ الرائع والمشرق لهؤلاء المناضلين، ومن أساسيات هذا التوثيق، توثيق ملفات كل الأسرى والمحررين بكامل الأوراق والمستندات والاحتفاظ بها ورقيا والكترونيا وللأبد ».