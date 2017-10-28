الاسيران حسن شوكة وبلال ذياب يواصلان اضرابهما

يواصل الأسير حسن شوكة؛ من مدينة بيت لحم معركة الكرامة لليوم الثامن عشر على التوالي، احتجاجاً على تثبيت محكمة « عوفر » اعتقاله الإداري لستة أشهر.

وكان الأسير حسن حسنين شوكة (29 عاماً)، من بيت لحم، شرع بإضرابه بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مضيفاً أن إدارة سجن « عوفر » حوّلته للزنازين الانفرادية فور إعلانه الإضراب.

وبدأ الأسير شوكة يعاني من صداع وجفاف في العينين، فيما يعاني منذ ما قبل الإضراب من الربو وانحراف في عينه اليسرى، علماً أنه يستند في إضرابه على تناول الماء فقط، ويمتنع عن تناول المدعّمات والخضوع للفحوص الطّبية.

ووفق نادي الاسير فقد امضى الأسير شوكة (12) عاماً متفرقاً في سجون الاحتلال، منها ثمانية أعوام إدارية، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي بعد الإفراج عنه من اعتقاله الأخير بشهر، وأصدرت بحقّه أمر اعتقال إداري لمدّة ستة شهور، وكان قد خاض إضراباً سابقاً في العام 2016 استمرّ لمدة (36) يوماً.

وهذا ويواصل الأسير بلال ذياب من بلدة كفر راعي في جنين، والقابع في عزل عسقلان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي احتجاجاً على تثبيت اعتقاله الإداري لـــ 6 أشهر.