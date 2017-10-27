مسلحون يطلقون النار على نقطة « إسرائيلية » في جنين

اقتحم جنود الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلوا خمسة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما قام مسلحون بإطلاق النار على موقع عسكري إسرائيلي جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

ففي محافظة الخليل أدعى جيش الاحتلال أنه ضبط سلاحاً في أحد المنازل خلال عملية اقتحام وتفتيش، فيما نصب الجنود الليلة الماضية حواجز عسكرية على مداخل القرى الغربية لمدينة دورا جنوب غربي الخليل، تعرض عليها المواطنون للتنكيل من قبل جنود الاحتلال التي أوقفتهم لساعات على الحواجز.

في سياق متصل، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط واسعة فجر اليوم في بلدة يعبد جنوب مدينة جنينـ، عقب تعرض نقطة دوتان العسكرية لاطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين لاذو بالفرار.