ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حملة مداهمات لمنازل المواطنين في الضفة

مسلحون يطلقون النار على نقطة « إسرائيلية » في جنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 06:29 - 27 أكتوبر 2017
مشاركة

اقتحم جنود الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية واعتقلوا خمسة مواطنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما قام مسلحون بإطلاق النار على موقع عسكري إسرائيلي جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

ففي محافظة الخليل أدعى جيش الاحتلال أنه ضبط سلاحاً في أحد المنازل خلال عملية اقتحام وتفتيش، فيما نصب الجنود الليلة الماضية حواجز عسكرية على مداخل القرى الغربية لمدينة دورا جنوب غربي الخليل، تعرض عليها المواطنون للتنكيل من قبل جنود الاحتلال التي أوقفتهم لساعات على الحواجز.

في سياق متصل، قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط واسعة فجر اليوم في بلدة يعبد جنوب مدينة جنينـ، عقب تعرض نقطة دوتان العسكرية لاطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين لاذو بالفرار.

متعلقات