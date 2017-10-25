خطوة لم يسبق لها مثيل: حكومة نتنياهو تضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة

ذكرت صحيفة « هآرتس » العبرية، أن وزراء الحكومة « الإسرائيلية » سيصادقون الأحد المقبل على ضم مستوطنات « غوش عتصيون ومستوطنة معالية أدوميم للقدس.

ووفقاً لمشروع القانون » القدس السيادية « الذي يعمل عليه رئيس الوزراء »الإسرائيلي« بنيامين نتنياهو، فسيتم ضم السلطات المحلية التابعة للمستوطنات والأحياء الاستيطانية الواقعة خارج الأراضي المحتلة عام 48، للنطاق البلدي لبلدية القدس.

ومن المتوقع أن يلاقي مشروع القرار معارضة شديدة من قبل السلطة الفلسطينية والتي ستري بتلك الخطوة بدء عملية ضم حقيقية لأراضي الضفه الغربية وضمها لـ »إسرائيل".

ووفقاً لهأرتس، فتنياهو أعطى موافقته لبدء تطبيق اجراء القانون في شهر يوليو الماضي بعد العملية التي وقعت في المسجد الأقصى، وبعد قضية وضع البوابات الممغنطة علي بوابات الأقصى.