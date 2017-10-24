اليوم .. انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة كروية في ذكرى الشقاقي

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كرة قدم إحياء لذكرى استشهاد الدكتور فتي الشقاقي، بتنظيم اللجنة الرياضية العامة شمال غزة، على ملعب الشهيد عز الدين القسام بمشروع بيت لاهيا.

وبمشاركة 16 فريق من مختلف مناطق شمال قطاع غزة ، وبعض القوى والفصائل الفلسطينية، أجريت قرعة البطولة أمس الاثنين، حيث أسفرت عن المواجهات التالية:-

المجموعة الأولى:

1- محمد الكردي - ناهض كتكت (ب)

2- مقلد حميد - الفالوجة

3- ناهض كتكت (أ) - أل أحمد

4- قدامى الشمال - فادي العامودي

المجموعة الثانية:

1- جهاد ضاهر - مسجد القسام

2- شادي مهنا - الجبهة الشعبية

3- أبو شريعة - جبر الصفطاوي

4- طلائع الأقصى - أبو الجديان

وتطلق التصفيات التمهيدية اليوم بعد صلاة العصر على ملعب القسام، حيث سيتم تحديد الفريق الفائز بلقب البطولة بعد نهاية التصفيات الخاصة بكل مجموعة وبلقاء يجمع بين الطرفي الأوائل في كلا المجموعتين، في موعد يتم تحديده لاحقا.