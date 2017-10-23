نتانياهو: مستعدون للتفاوض مع حكومة فلسطينية لا ترتكز على حماس

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الكنيست مساء اليوم الاثنين، بمناسبة الدورة الشتوية الجديدة : « انا اشارك آلام العائلات الاسرائيلية عائلة منغستو والسيد وهدار غولدن وشاؤول ارون واقول لهم سنعيد ابنائكم لإسرائيل ».

و أضاف: « لا زالت أمامنا تحديات كبرى داخل وخارج اسرائيل وعلى رأسها التهديد الايراني ومحاولات ايران وضع قدم لها في سوريا، فنحن نعمل دون توقف لحماية حدودنا، وسنواصل منع ايران الحصول على سلاح ذري ».

و تابع قائلاً: « إن إيران تدعو يوميا لإبادتنا، و لولا ما نفعله ضد ايران لكانت قد حصلت على سلاح نووي منذ وقت طويل، وانا اهنئ الرئيس الامريكي ترامب لعدم مصادقته على الاتفاق النووي مع ايران ».

و قال نتنياهو زاعماً: « نحن ايدينا ممدودة للسلام الحقيقي وليست ممدودة لمصالحة مزيفة بين حماس وفتح، و أيدينا ليست ممدودة لجهات تريد طردنا من هنا، لذلك نحن مستعدون للتفاوض مع حكومة فلسطينية لا ترتكز على حماس، التي تدعو لخراب اسرائيل وهذا موقفنا وموقف امريكا ».

و أوضح نتنياهو أن المصالحة لو كانت من اجل السلام فهي جيدة، ولكن مصالحة من اجل خراب « اسرائيل » فهي ليست جيدة ، فالوضع واضح وليس معقد، كما قال.

و قال: :إن السلام الدائم يتطلب بقاء الجيش الاسرائيلي غربي الاردن، فالأغوار ستبقى بيد اسرائيل، و السلام لا يلزم اخلاء مستوطنين من منازلهم، والسلام يرتكز على تعميق العلاقات مع الدول المعتدلة في الشرق الاوسط، وهذا الامر يتم بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اسرائيل« .

و أشار الى أن جزء كبير من علاقات »اسرائيل« مع ما وصفها بــ »الدول المعتدلة« سرياً، ومنه علنياً، مثلما جرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك قبل شهر على هامش اجتماع الجمعية العمومية.

و لفت الى أن هناك دولاً تعتبر »اسرائيل« ليست عدواً.

و ختم حديثه قائلاً: » اقدر قرار الرئيس الامريكي للانسحاب من منظمة اليونسكو وايضا نحن لا يجب ان نبقى في هذه المنظمة السخيفة"، على حد وصفه.