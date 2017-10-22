والد هدار غولدن يزعم : الحكومة تعزز السنوار بدلًا من الضغط عليه

تطرق سمحا غولدن، والد الجندي المفقود هدار غولدن، صباح اليوم الأحد، إلى تعيين مسؤول « الشاباك » السابق يرون بلوم لمنصب منسق المختطفين والمفقودين.

وقال غولدن « تحدثنا مساء أمس وقلت له: ليس لديك ولو يوم واحد للتعاطف »، وأوضح ان « المنسق ورئيس الحكومة لديهما مسؤولية كبرى، وهي إعادة هدار بعد 1173 يوم على اختطافه وإعلانه قتيلًا »

وأردف بالقول « هدار تجند في مطلع نوفمبر، والجنود الميدانيون يجب ان يعرفوا فيما إذا كان الجيش يترك خلفه جنودًا »، مشيرًا إلى أن « نتنياهو اتصل ليبلغنا عن التعيين، ومن الحديث مع بلوم ظهر أنه يفهم ما هي مهمته ».