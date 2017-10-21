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الشرافي: المماطلة برفع العقوبات عن غزة يثير الشكوك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:50 - 21 أكتوبر 2017
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أكد النائب عن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية يوسف الشرافي أن حركة حماس ملتزمة بما وقعت عليه في اتفاق القاهرة، مطالبًا بوقف الاجراءات العقابية بحق قطاع غزة والكف عن المماطلة برفعها.

وقال الشرافي في تصريح وصل « صفا » نسخة عنه إن « حماس ملتزمة بالمصالحة، والكرة الآن بملعب السيد محمود عباس. ..فالشعب ينتظر أن يرى واقعًا جديدًا يتلاءم مع أجواء المصالحة ».

وأضاف:« نرى مماطلة بالوعود برفع الاجراءات العقابية عن غزة. .. لقد اجتمعت المركزية والتنفيذية ولم نسمع شيئًا عن رفع العقوبات ».

وذكر الشرافي أن الاجراءات العقابية التي طالت الكهرباء والدواء وتحويلات المرضى ولازالت مستمرة، مبينًا أن مماطلة السلطة برفع العقوبات يزيد الشك بأنهم لا يريدون الالتزام بالمصالحة.

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