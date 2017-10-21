تفاصيل عدد أيام فتح معبر رفح منذ عام 2009 حتى عام 2017 !

نشرت زارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، تفاصيل عدد أيام فتح معبر رفح البري منذ عام 2009م حتى عام 2017 م.
وهي كالتالي:
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2009
عدد أيام الفتح35 يوم
عدد أيام الإغلاق330 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2010
عدد أيام الفتح243 يوم
عدد أيام الإغلاق122 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2011
عدد أيام الفتح269 يوم
عدد أيام الإغلاق96 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2012
عدد أيام الفتح310 يوم
عدد أيام الإغلاق56 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2013
عدد أيام الفتح263 يوم
عدد أيام الإغلاق102 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2014
عدد أيام الفتح125 يوم
عدد أيام الإغلاق224 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2015
عدد أيام الفتح32 يوم
عدد أيام الإغلاق333 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2016
عدد أيام الفتح41 يوم
عدد أيام الإغلاق324 يوم
تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2017 حتى الان
عدد أيام الفتح14 يوم
عدد أيام الإغلاق278 يوم