تفاصيل عدد أيام فتح معبر رفح منذ عام 2009 حتى عام 2017 !

نشرت زارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، تفاصيل عدد أيام فتح معبر رفح البري منذ عام 2009م حتى عام 2017 م.

وهي كالتالي:

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2009

عدد أيام الفتح35 يوم

عدد أيام الإغلاق330 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2010

عدد أيام الفتح243 يوم

عدد أيام الإغلاق122 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2011

عدد أيام الفتح269 يوم

عدد أيام الإغلاق96 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2012

عدد أيام الفتح310 يوم

عدد أيام الإغلاق56 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2013

عدد أيام الفتح263 يوم

عدد أيام الإغلاق102 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2014

عدد أيام الفتح125 يوم

عدد أيام الإغلاق224 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2015

عدد أيام الفتح32 يوم

عدد أيام الإغلاق333 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2016

عدد أيام الفتح41 يوم

عدد أيام الإغلاق324 يوم

تفاصيل أيام الفتح و الاغلاق 2017 حتى الان

عدد أيام الفتح14 يوم

عدد أيام الإغلاق278 يوم