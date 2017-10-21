الجامعة العربية تدين هجوم الواحات الإرهابي وتدعم مصر

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الأمن المصرية في منطقة الواحات الصحراوية جنوب غربي القاهرة.

وأكد أبو الغيط في بيان دعمه « الكامل للدولة المصرية في معركتها ضد الإرهاب الذي يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر وترويع أبناء شعبها ».

وقدم « عميق تعازيه لأسر الضحايا ولقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. »

وأضاف أن « هذه الاعتداءات تأتي لتؤكد من جديد مدى الخطورة الكبيرة التي تمثلها ظاهرة الإرهاب على المجتمعات العربية (...) ما يستلزم قيام تحرك وتنسيق عربي جماعي عاجل ومستمر على المستوى السياسي والأمني والمجتمعي للتصدي بقوة وعزم لهذه الظاهرة الإجرامية ».

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان الجمعة إن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية في منطقة الواحات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الطرفين.

واندلعت المواجهات عقب مداهمة « بؤرة إرهابية » في منطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات.