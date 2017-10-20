​خطيب الأقصى يطالب الفلسطينيين بالوحدة لمواجهة الاحتلال

طالب خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ إسماعيل نواهضة، العرب والمسلمين والفلسطينيين، بالتمسك بحقوقهم والحفاظ على مقدساتهم، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وقال خلال خطبة الجمعة اليوم، إن « القدس والأقصى للمسلمين، وهما جزء من عقيدتهم لن يتخلوا عنهما أو يفرطوا فيهما؛ لأنه لا قيمة لفلسطين دونهما، وهما تاج عزهم ».

وأضاف أن هذه الحقيقة ستبقى في قلوب الملايين من المسلمين بالرغم من كل الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات على اختلاف أنواعها والاقتحامات التي تمارس بشكل يومي، وبالرغم من محاولات الاحتلال تغيير معالم المدينة المقدسة وهدم البيوت فيها وإقامة المستوطنات عليها وعلى الأرض الفلسطينية.

وطالب الشيخ نواهضة، العرب والمسلمين بتوحيد صفوفهم وكلمتهم وتحمل المسؤولية كاملة والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق والتنازع، وداعيًا الفلسطينيين إلى أن يكونوا يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد، متناسين خلافاتهم ومصالحهم الذاتية، ومتمسكين بالقرارات الشرعية والحقوق المشروعة وعدم التفريط بها تحت أي ظرف.

وكان عشرات الآلاف من المصلين من القدس والداخل الفلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.