صور | قدامى الوسطى يحصدون لقب بطولة « الوحدة الوطنية »

توج فريق قدامى الوسطى التابع للجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي بلقب بطولة الوحدة الوطنية لقدامى اللاعبين لكرة القدم، التي نظمها مجموعة من الشخصيات الوطنية والرياضية في مدينة دير البلح على ملعب الاتحاد الخماسي، وذلك دعما للمصالحة الوطنية.

وبحضور رئيس بلدية دير البلح الأستاذ سعيد نصار وعدد من مخاتير ووجهاء المدينة، وحشد غفير من الجماهير ومحبي لعبة كرة القدم ، أقيمت منافسات البطولة بمشاركة 8 فرق مختلفة من محافظات قطاع غزة.

وتأهل لنهائي البطولة قدامى الوسطى بعد فوزه في الدور نصف النهائي على قدامى خانيونس بنتيجة (4-0)، سجل أهدافها محمد خطاب « هدفين » وهدف لكل من حافظ خطاب وصالح مبروك.

وعلى الطرف الأخر تأهل لنهائي البطولة فريق قدامى شباب رفح بعد فوزه على قدامى اتحاد دير البلح بنتيجة (3-2).

وفي مباراة قوية تمكن قدامى الوسطى من التتويج بلقب البطولة بعد فوزهم على قدامى شباب رفح بنتيجة (2-0)، سجل الأهداف محمد خطاب وصالح مبروك.

وفي الختام كرمت اللجنة المنظمة حكام البطولة الحكمين محمد مبروك وعبد السلام موسى، وهداف البطولة اللاعب صالح مبروك والفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني.

يشار إلى أن فريق قدامى الوسطى هو ممثل اللجنة الرياضية العامة في المحافظة الوسطى .

صور من البطولة ...





























































