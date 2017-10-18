ليبرمان: وتيرة البناء الاستيطاني الحالية لا مثيل لها منذ عام 2000

أكد وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن « الوتيرة الحالية في السنة الأخيرة لعمليات البناء والتوسع في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ليس لها مثيلا منذ عام 2000 ».

ونقلت صحيفة « معاريف » على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، عنه قوله إنه « ومنذ بداية العام الجاري 2017، وعمليات البناء تتواصل في نحو 3000 وحدة سكنية »، وأنه « هناك نحو 7500 مخطط بناء إضافي، في هذه المرحلة أو تلك، من التنفيذ ».

واشار ليبرمان، بحسب الصحيفة، إلى أنه « جرى انجاز الكثير » خلال جلسات « اللجنة العليا للتخطيط والبناء »، وأنه « تم اغلاق جميع الالتزامات التي تعهدت بها كافة الحكومات السابقة بشأن جملة من المخططات الاستيطانية ».

وأضاف: « نحن نعمل بوتيرة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000. ما لدينا الآن في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، هو أعلى بكثير، بالمعدل، مما عرفنا سابقا ».

يشار إلى « اللجنة العليا للتخطيط والبناء » اختتمت اليوم جلساتها التي تواصلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالإعلان عن المصادقة على بناء 296 وحدة سكنية في مستوطنة « بيت إيل »، وعلى أن تبدأ عملية البناء في الأسابيع القريبة.

والحديث هنا عن بناء حي استيطاني جديد، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد اتخذ القرار ببنائه قبل 5 سنوات.

كما وأُعلن، يوم أمس، أن « اللجنة العليا للتخطيط »، صادقت كذلك على البدء فورا ببناء 97 وحدة سكنية في مستوطنة « رحاليم »، و 146 وحدة سكنية في « نوكديم »، و 459 وحدة سكنية في « معاليه أدوميم ».

كما صادقت اللجنة على مشاريع لبناء مئات الوحدات السكنية في مراحل مختلفة من التخطيط، وبضمنها مواصلة الإجراءات لبناء 160 وحدة سكنية في « كفار عتسيون »، و 120 وحدة سكنية في « نوفيم » و102 وحدة سكنية في « نجوهوت » و 17 وحدة سكنية في بؤرة استيطانية جديدة لمستوطني « نتيف هآفوت ».