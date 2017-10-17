الرئاسة الفلسطينية تدين المصادقة على توسيع المشروع الاستيطاني

دانت الرئاسة الفلسطينية، مصادقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة « بيت أيل » شمال مدينة رام الله، والمصادقة على بناء 31 وحدة استيطانية في قلب مدينة الخليل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن « الاستيطان غير شرعي ومدان عربياً ودولياً ومخالف لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم (2334) ».

وأفاد أبو ردينة، بأن هذه الهجمة الاستيطانية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل الجهود وخلق الظروف التي تمهد لصنع سلام حقيقي.

كما ونوه في ختام حديثه، إلى أن نتنياهو يتحدى العالم، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، من خلال إصراره على مواصلة الاستيطان في اراضي دولة فلسطين، مشدداً على أنه لا سلام ولا استقرار يمكن أن يتحقق دون التزام اسرائيل بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.