تكافل تعلن عن صرف مساعدات خلال أيام لـ 65 ألف أسرة

أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي « تكافل » عن صرف مساعدات نقدية لأسر العمال والعاطلين عن العمل خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك استكمالاً للمراحل الثلاث السابقة والتي غطت 65 ألف أسرة استفادت منذ بدء تنفيذ المشروع.

وقال رئيس مجلس أمناء اللجنة النائب ماجد أبو شمالة في بيان صحفي له، أن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن مشاريع جديدة تخدم قطاع الصيد وأسر الصيادين.

وأضاف: سنشرع بتنفيذ مشروع « مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة » بعد استكمال جمع البيانات من المواطنين حتى تاريخ 20-10 والتي تمت بشكل مباشر من خلال موقع اللجنة الكترونياً لمنح فرص متكافئة للجميع وإتاحة الفرصة للمواطنين تحديد احتياجهم الملحة".