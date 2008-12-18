حلس« المتحدث باسم »الجهاد الإسلامي": تهديدات العدو للمقاومة لن تدفعها لتمديد التهدئة

فلسطين اليوم : غزة

أكد وليد حلس المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر سيكون آخر أيام التهدئة وبعدها "سنلتزم بالدفاع عن أرضنا وشعبنا الذي يتعرض لحصار وعدوان شاملَين لم توقفه التهدئة المعلنة منذ ستة شهور".

وبيّن حلس في تصريحٍ صحفي وزَّعه المكتب الإعلامي للجهاد الإسلامي ووصل "فلسطين اليوم" نسخةٌ عنه، أن تهديدات قادة حرب العدو باستهداف قيادات الفصائل وكوادر المقاومة الفلسطينية "لن تدفع حركته لقبول تمديد التهدئة التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لقضيتنا ولمصالح شعبنا العليا".

وقال حلس :" إن العدو سيدفع ثمن أي عدوان يقع على شعبنا، ولن يكون الشعب الفلسطيني ضحية لاجتياحات زعماء العدو الانتخابية والسياسية"، محذّراً في الوقت ذاته قادة العدو من مغبة الإقدام على ارتكاب أية حماقات جديدة تضاف إلى سجله الدموي بحق الشعب الفلسطيني.