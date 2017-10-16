الجبهة الديمقراطية: الحكومة مطالبة بخطوات عملية للخروج من دوامة التمكين

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن المطلوب من حكومة الوفاق الوطني ورئيس السلطة محمود عباس اتخاذ خطوات عملية لتسريع المصالحة.

وأوضح أبو ظريفة في تصريح صحفي، أن المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة وتعجيل استلام الحكومة لمهامها في القطاع والعمل بالخطة الحكومية، التي قيل إنها لإنعاش الوضع في القطاع وتسريع برفع الحصار بالإضافة لسرعة ممارسة اللجان الحكومية التي شكلت لمهامها حتى لا نبقى بدوامة « تمكين الحكومة ».

وأضاف أنه كان يجدر بحركة فتح ولجنتها المركزية بإصدار قرار برفع الإجراءات باعتباره تنظيم فلسطيني ووازن، مشيراً إلى « أنه لا يعقل أن تقول اللجنة المركزية أن رفع العقوبات من اختصاص الحكومة وأن تقول الحكومة رفع الإجراءات من اختصاص القيادة وننتظر اتفاقات القاهرة ».

وأكد أبو ظريفة، أن البقاء في دوامة التمكين وعدم اتخاذ قرارات عملية وخطوات جادة ضار بالمصالحة، لافتاً إلى « وجود حالة من المراوحة في المكان وهذا يخلق مخاوف عند الكل من العودة للمربع الأول ».