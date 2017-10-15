الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين ويقتحم العيساوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، 3 شبان من محيط باب الساهرة في وقت اقتحمت فيه بلدة العيساوية في المدينة المقدسة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل المقدسيين الثلاثة الى مركزٍ تابعٍ لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين قرب باب الساهرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وداهمت قاعة « السلام » في البلدة، ما أدى لمواجهات مع الشبان.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال شرعت بإطلاق وابل من القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع باتجاه الشبان الذي حاولوا التصدي لهم.

وكانت قوات الاحتلال نصبت اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لبلدة العيسوية مّا تسبب بأزمة مرورية على الشارع الرئيسي إثر تفتيش المركبات المارة.