الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

اصيب صباح اليوم الاحد، شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت شابا آخر.

وافاد مصدر أمني , بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها المخيم، اطلقت الأخيرة الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة احد الشبان بعيار ناري في القدم، وقد نقل إلى احد المشافي في المدينة لتلقي العلاج.

واضاف المصدر، أن ذات القوة التي رافقتها وحدات مستعربة، داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت خلالها الشاب عدي مصطفى الخمور (20 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.