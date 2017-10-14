هل يستغل ريال مدريد الفرصة ويخطف نيمار؟!

يواجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة كبيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » كما يخضع لتحقيقات الحكومة الفيدرالية السويسرية بسبب حقوق بث مباريات كأس العالم في 2026 و2030.

وذكرت صحيفة « ديلي إكسبريس » البريطانية أن فيفا وضع الخليفي تحت المجهر وبدأ في مراقبة الأوضاع المالية لفريقه سان جيرمان، وبالأخص بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان قد يحتاج لتوفيق أوضاعه القانونية خلال الفترة المقبلة تجنبا لغرامة كبيرة متوقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد يكون الحل ببيع نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن بيع نيمار لن يكون سهلا، لأن النادي الباريسي سيطلب مبلغا كبيرا للموافقة على ذلك، كما أن النادي الأقرب والمرشح بقوة للحصول على خدماته هو ريال مدريد الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي حاول من قبل التعاقد مع اللاعب حينما كان في سانتوس البرازيلي ولكنه فضل الانضمام لبرشلونة، كما تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس البلانكوس، مع اللاعب في أكثر من مناسبة للقدوم إلى « سانتياجو برنابيو ».

وفسخ نيمار عقده مع برشلونة بعد دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وسجل نيمار 105 أهداف في 4 مواسم مع برشلونة، وحقق بطولة الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرة، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات.