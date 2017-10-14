السقا: عجز 30% في إنتاج زيت الزيتون والأسعار مقاربة للعام الماضي

قال تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر بوزارة الزراعة، أن قطاع غزة يعاني من عجز في إنتاج الزيتون والزيت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن مخزون العام الماضي ساهم إلى حد ما في خفض نسبة العجز.

وأوضح السقا في تصريح خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن مساحة الزيتون الاجمالية المزروعة (38 ألف) طن، والتي أنتجت (18 ألف) طن من الزيتون، بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ (28 ألف) طن، أي بفارق 30%.

وأشار إلى، أنه يتم استخدام (14 ألف) طن من الزيتون للعصر، حيث يعطي (2500) طن من زيت الزيتون، فيما يتم تخزين الكمية المتبقية من الزيتون والتي تبلغ (4000) طن.

ولفت السقا، إلى وجود مخزون من زيت الزيتون (500-600) طن متبقي من العام الماضي، وبذلك يصل إجمالي زيت الزيتون الموجود في السوق (3200) طن.

وذكر أن قطاع غزة يحتاج سنوياً (4000) طن من زيت الزيتون، في حين تبلغ حاجة الفرد (2 كيلو) للفرد الواحد، منوهاً إلى أنه سيتم سد العجز بالاستيراد من الضفة الغربية على مدار العام.

وأضاف مدير عام التسويق والمعابر، أن أسعار الزيتون هذا العام متقاربة من أسعار العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، حيث يبلغ سعر زيت الزيتون السري من (80-90) دينار أردني، فيما يبلغ الزيت من نوع « كي 18 » (60-70) دينار.

ونصح السقا المواطنين، بشراء الزيتون السري بما أنه أفضل الأنواع المتوفرة في السوق، ويأتي بعده والشملالي والنيبالي والكي 18، لافتاً أن قطف الزيتون في موعده الصحيح يعطي جودة عالية في التخزين والعصر.

وتشتهر غزة بثلاثة أصناف من الزيتون السُري والشملالي وk18 ، ويقبل الغزيون على السُري ويتم استخدامه للتخليل واستخراج الزيت منه، أما الشملالي فيستخرج منه الزيت وتكثر زراعته في المناطق الجنوبية من القطاع، وكذلك الصنف الثالث k18 يستخرج منه الزيت فقط.