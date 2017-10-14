رئيسة اليونسكو الجديدة: سأعمل على استعادة مصداقية المنظمة

أكدت أودرى أزولاى المرشحة الفرنسية الفائزة بانتخابات منصب المدير العام لمنظمة « اليونسكو »، أن أولوياتها عند تولى مهامها ستركز على استعادة فاعلية ومصداقية المنظمة الأممية وثقة الدول الأعضاء فيها باعتبارها الوحيدة القادرة على التعامل على نحو دائم مع الرهانات التي يواجهها العالم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذى عقدته أزولاى عقب فوزها في الجولة الخامسة والأخيرة من الانتخابات بـ 30 صوتا مقابل 28 للمرشح القطري.

وشددت أزولاى على ضرورة دعم وتعزيز منظمة « اليونسكو » وإجراء الإصلاحات التي تحتاجها وليس العمل على مغادرتها، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل اللذين أعلنا امس اعتزامها الانسحاب من المنظمة.

ووصفت أزولاى الرهانات التي تحملها « اليونسكو » بالمركزية لاسيما في ظل مساعي المجتمع الدولي لتحقيق أجندة 2030 ومنع النزاعات، مشددة على أنه بالتعليم والثقافة والعلوم والدفاع عن الحريات سيتم العمل بفاعلية على المدى الطويل، كما توجهت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة بالشكر للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي الذين منحوها ثقتهم خلال هذه العملية الانتخابية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يعتمد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو - خلال دورته الـ39 في 10 نوفمبر القادم، بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغة 195 عضوا - اختيار المجلس التنفيذي للفرنسية أودري أزولاي حتى تباشر مهام منصبها في 15 نوفمبر خلفا للبلغارية إيرينا بوكوفا التي كانت أول سيدة تقود المنظمة وشغلت هذا المنصب لولايتين كل منهما مدتها أربع سنوات.