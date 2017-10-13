الأمم المتحدة تهنئ الرئيس عباس في إتمام المصالحة

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة، وذلك في اتصال هاتفي بحسب ما أعلن مكتب إعلام الأمين العام.

وأفاد بيان للأمم المتحدة بأن جوتيريس عبر « عن ارتياحه للتقدم المحرز مؤخرا الذى يتيح للحكومة الفلسطينية أن تتولى مسؤولياتها في غزة »، و« أشاد بجهود مصر في التوصل إلى هذا الهدف ».

وأضاف البيان أنه بالنسبة للأمين العام « لا يزال من الملح الاهتمام بالأزمة الإنسانية » فى قطاع غزة خصوصا فى مجال الكهرباء والخدمات.

ووقعت فتح وحركة حماس الخميس في القاهرة اتفاق مصالحة بهدف إنهاء عقد من الانقسام، مع مهلة من شهرين لإنهاء المشاكل المعقدة.