خبر سار ينتظره جمهور ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إن فريق ريال مدريد اقترب من استعادة أحد أبرز عناصره التي غابت خلال الفترة الماضية؛ بسبب المرض.

وأوضحت صحيفة « أس » الإسبانية مساء الخميس نقلاً عن مصادر مقرَّبة من داني كارفاخال مدافع ريال مدريد أن اللاعب اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وعانى ظهير ريال مدريد الدولي من فيروس في الغشاء المحيط بالقلب، ما أدى لغيابه عن مباريات الفريق الملكي، ومنتخب إسبانيا منذ 30 سبتمبر الماضي.

لكنَّ « أس » قالت إنَّ « المرض الذي كان يعاني منه اختفى تمامًا بعد خضوعه لجلسات علاج مكثفة، مشيرة إلى أن طبيب الريال خوسيه جونزاليس قال إنَّ اللاعب »25 عامًا" أصبح أمامه أسبوع، أو أسبوعين للعودة للتدريبات.

وانتابت المخاوف أطباء الريال من أن تكون حالة كارفاخال مماثلة لحالة لاعب الفريق السابق إيتور كارانكا، عندما أصيب بنفس المرض، وهو في الـ 24 من عمره، لكن اكتشاف المرض في بدايته ساعد على شفائه بسرعة.