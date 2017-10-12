خمس وزراء من الحكومة سيصلون غزة الأسبوع القادم

تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، ظهر اليوم، بإنهاء الانقسام، والعمل على تمكين حكومة الوفاق الوطني بتسلم زمام الأمور في القطاع، أفادت مصادر خاصة لـ « فلسطين اليوم » أن خمس وزراء من حكومة الوفاق الوطني على الأقل سيصلون غزة الأسبوع المقبل لمباشرة عملهم، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية.

وأوضح المصدر لـ « فلسطين اليوم »، أن الوزارات بدأت عملية الحصر وتقديم أفكار من خلال اللجان الادارية القانونية الفرعية المشكلة في كل وزارة لقضية موظفي غزة.

وتابع، أن كل وزارة ستقدم ما يمكن استيعابه إلى من الموظفين وستناقش ذلك لجنة الادرية القانونية العليا.

وسيلتقي قادة الأجهزة الأمنية مع قادة الأمن في غزة، لترتيب الأوضاع.

وكان رئيس الحكومة د. رامي الحمدالله قد صرح عقب الإعلان عن الاتفاق في القاهرة، بأنه سيصل قطاع غزة خلال الأيام القادمة.