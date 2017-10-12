الأسرى في سجون الاحتلال يرحبون باتفاق المصالحة

أكّد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى المحررون ومن كافّة الفصائل على دعمهم ومساندتهم لاتفاق المصالحة الذي أُبرم في القاهرة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أكّدوا فيه على ضرورة جعل هذا اليوم محطة تاريخية في حياة الشّعب الفلسطيني من خلال المضي قدماً في تنفيذ بنوده خطوة بخطوة، وبإرادة مخلصة وفاءاً للشهداء ولكل من ضحّوا من أجل حرية فلسطين.

كما عبّر الأسرى عن أملهم بتكريس كافّة الإمكانيات والقدرات الوطنية من الآن فصاعداً لتعزيز الّلحمة الوطنية لتجسيد الشراكة الحقيقية، وتعزيز التنوّع والتعددية في إطار حياة ديموقراطية، والعمل على بلورة برنامج سياسي وكفاحي للشعب الفلسطيني يكون أساساً لإطلاق الطاقة الشعبية الهائلة في مواجهة الاحتلال.

وبدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن حالة الفرح والتفاؤل تعمّ كافّة السجون التي كانت أكثر من تأثّر سلبياً من حالة الانقسام، فالأسرى عازمون على تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة داخل السّجون في مواجهة ما يتعرضون له من قمع وقهر وتنكيل من قبل مؤسسات الاحتلال.

وعبّر فارس نيابة عن الأسرى والأسيرات عن شكرهم العميق لمصر العروبة على الدور الذي قامت به القيادة المصرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني سيسجّل لمصر هذا الموقف العظيم.