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ماذا قال هنية لوزير المخابرات المصرية بعد توقيع اتفاق المصالحة النهائي؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:12 - 12 أكتوبر 2017
هنية ووزير المخابرات المصرية خالد فوزي هنية ووزير المخابرات المصرية خالد فوزي
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أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ اسماعيل هنية قبل قليل اتصالاً هاتفياً مع معالي وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي.

وعبر هنية عن شكره لدور مصر قيادة وشعباً والدور المحوري لجهاز المخابرات العامة والوزير شخصياً في المساهمة والوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً على استمرار هذا الدور في كل المراحل.

وأكد رئيس الحركة الاستعداد التام للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل.
من جانبه شكر معالي الوزير قيادة حركة حماس على موقفها الشجاع وتوجيهاتها لوفدها بما حقق الوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً استعداد وجاهزية مصر استكمال دورها ومواصلة الرعاية لكل خطوات المصالحة مستقبلاً.

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