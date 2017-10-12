فرحة في غزة مع توقيع اتفاق المصالحة والحمد الله في القطاع مجدداً

عبر الغزيون عن فرحتهم، بتوقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة برعاية الجمهورية المصرية في « القاهرة » بالخروج إلى ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة للاحتفال بتوقيع الاتفاق.

ويأمل الغزيون أن يتم البدء فوراً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برفع العقوبات عن سكان قطاع غزة.

ورفعت الجماهير الفلسطينية في غزة الأعلام الفلسطينية والاعلام المصرية جنباً إلى جنب تقديرًا للدور المصري الكبير في رعاية المصالحة الفلسطينية.

وأكد الفلسطينيون لمراسلنا، أن توقيع الاتفاق الذي تم بين الحركتين بحاجة إلى تنفيذ على أرض الواقع فوراً كي يشعر المواطن الفلسطيني بنجاح اتفاق المصالحة الذي وقع تحت رعاية المخابرات المصرية.

وكانت مصادر خاصة ذكرت أن رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله سيعود إلى قطاع غزة قريباً مع جميع الوزراء لممارسة عملهم كما في الضفة الغربية المحتلة.

ووقعت حركتا فتح وحماس ظهر الخميس، اتفاق المصالحة رسميا في القاهرة، برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي برعاية مصرية، وتضمنت جلسات مطولة.

وبذلك تطوي الحركتان صفحة الانقسام الذي استمر لأكثر من 10 سنوات متتالية.

واتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية بحد أقصى يوم 1/12/2017، مع العمل على ازالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

























