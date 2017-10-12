فـتح وحـماس تتفقان في القاهرة والإعلان عن التفاصيل ظهراً

أعلنت حركتا فتح وحماس فجر اليوم الخميس, الثاني عشر من اكتوير عن التوصل لاتفاق برعاية مصرية بعد جولة من جلسات الحوار المتواصلة والتي استمرت على مدار يومين في مقر أمني، حيث أحيطت جميع الجلسات بسرية تامة .

الاتفاق الذي أبى أن يولد منذ أحد عشر عاماً، ظهر للنور مع بزوخ فجر اليوم، دون الإعلان عن أي تفاصيل على لسان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والذي أعلن في بيان مقتضب « أن حركتي فتح وحماس، قد توصلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.

ولم يصدر اي اعلان لاتفاق بين حركتي فتح وحماس , من جانب حركة فتح حتى اللحظة سوى من الناطق باسمها من حركة فتح أسامة القواسمة التوصل لاتفاق شامل بيننا في حركة فتح وحماس برعاية مصرية مباركة؛ وسيُعقد اليوم »الساعه الثانية عشر« مؤتمرًا صحفيًا في مقر جهاز المخابرات العامة المصري.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية، في تصريح صحفي، صباح اليوم الخميس: » هنية يعلن الآن أنه تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة« .

ولم يورد النونو مزيدا من التفاصيل.

من جانب ثان، قالت مصادر فلسطينية أن الحركتين ستعقدان مؤتمرا صحفيا الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، للإعلان عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه.

وتحتضن القاهرة منذ الثلاثاء، جولة حوار بين وفدي »فتح« و »حماس« ، لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حركة »حماس"، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا، الثلاثاء قبل الماضي.