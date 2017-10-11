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ممثل « الجهاد الإسلامي » يلتقي السفير الإيراني في بيروت

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 16:20 - 11 أكتوبر 2017
ممثل الجهاد في بيروت ممثل الجهاد في بيروت
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التقى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، محمد فتح علي، في مقر السفارة في بيروت، وذلك بحضور المستشارين السياسي والإعلامي في السفارة الإيرانية، ومنسق العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في بيروت، محفوظ منور.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في المنطقة العربية بعامة، وتطورات القضية الفلسطينية بخاصة، حيث جرى التأكيد على دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، بالوسائل والسبل كافة، ولا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد المجتمعون على أهمية المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويحمي مشروع المقاومة وسلاحها، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد اللقاء على عمق العلاقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والفلسطيني، وعلى ضرورة عدم السماح بحرف بوصلة الصراع والعداء بعيداً عن الكيان الصهيوني، عدو الأمة العربية والإسلامية.

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