مئات المستوطنين اليهود يواصلون اقتحام باحات الأقصى

واصل المستوطنون اليهود؛ لليوم الرابع على التوالي، وبحماية أمنية مشددة توفرها شرطة الاحتلال الإسرائيلي لهم، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقالت , إن شرطة الاحتلال أمّنت اليوم الأربعاء، اقتحام 312 مستوطنًا يهوديًا لباحات الأقصى من جهة « باب المغاربة » الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ 1967.

وأشارت إلى أن عددًا من المستوطنين اليهود « أدّوا صلواتهم الصامتة » قبالة قبة الصخرة المشرفة.

وأضافت أنه تم تأمين الاقتحامات من خلال عناصر إسرائيلية مسلّحة، انتشرت بين جنبات المسجد الأقصى، إضافة إلى آخرين كانوا برفقة المستوطنين المُقتحمين خلال جولاتهم في الباحات حتى خروجهم من « باب السلسلة ».

وذكرت أن شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب منعت دخول بعض النساء إلى الأقصى، في حين سمحت لأخريات ومواطنين آخرين بدخوله لكن بشرط احتجاز الهوية الشخصية، وإعطائهم بطاقات ملوّنة لضمان خروجهم من المسجد.

وكانت جماعات « الهيكل » المزعوم قد دعت الأسبوع الماضي جميع مناصريها من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي في عيد « العُرش » العبري، إضافة إلى الصلاة عند أبواب المسجد من الجهة الخارجية، وحول البلدة القديمة.

وانتهت الجولة الصباحية للاقتحامات بعد أربع ساعات منذ بدئها عند الساعة السابعة وحتى الـ 11 صباحًا (بتوقيت القدس)، على أن تتجدد الاقتحامات بعد صلاة الظهر ولمدة ساعة كاملة.