كــواليس الجلسة الأولى للمصالحة وابرز ما تم الاتفاق عليه

تتواصل جلسات الحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء الانقسام في القاهرة اليوم الأربعاء، برعاية مصرية الجلسة الثانية للحوار الذي بدأ في القاهرة وانتهى في ساعة متأخرة ليصدر عنه بيان باستمرار جلسات الحوار اليوم لمناقشة كافة الملفات العالقة.

ومن كواليس الجلسة الأولى التي استمرت لـ10 ساعات أن الجلسة بدأت في الساعة الثانية عشر ظهراً، وانتهت الساعة العاشرة مساءً في مقر للمخابرات العامة المصرية، حيث ترأس الاجتماعات مسؤولو المخابرات العامة المصرية.

وقالت الورقة المسربة كما وصلت لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » من مصادر مطلعة، أنه تم تسمية مسؤولين من الطرفين لكل ملف من ملفات النقاش المطروحة للبحث:

ملف الموظفين، ملف المعابر، ملف تمكين الحكومة، ملف الوزارات والاجهزة الامنية ، ملف الحريات العامة ، ملف الشؤون الحياتية ورفع الاجراءات العقابية الكهرباء والخصومات والدواء والتحويلات الخ ..، ملف الانتخابات

ووفقا للورقة تم مناقشة بنود ورقة التفاهمات 2011 بين الوفدين , ملخص مسودة النقاش قبل النهائية لما اتفق عليه بين الطرفين:

أ. ملف المعابر: إدارة مشتركة على المعابر –اشراف لجنة اوروبية ادارية رقابية على عمل اللجنة وفق اتفاقية المعابر-الاتفاق على فتح معبر رفح تدريجيا الى حين الانتهاء من الترميمات والاصلاحات في مباني المعبر-تسمية اسماء من الطرفين لتولي حقيبة معبر رفح والاسماء من ضمنها(حازم أبو سليم-نائل الشريف-وائل دهب-رائد زقوت-عبدالحافظ تمراز-نهاد عابد-معاوية الريس..الخ من الاسماء المطروحة)وتكون مرجعيتها عند الادارة العامة للمعابر الاخ نظمي مهنا بينما سيتم اعادة هيكلية المعابر التجارية بالتوافق.

ب. ملف الموظفين: تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملفات موظفين غزة لمدة لا تتجاوز 120 يوم على ان يتم خلال فترة عمل اللجنة صرف دفعات من الراتب لهم من الحكومة والجهات المانحة واعتماد الورقة السويسرية لدمج الموظفين على سلم مرتبات السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم اقصاء أي موظف والحفاظ على الامان الوظيفي لكل موظف-الاتفاق بين الطرفين على التقاعد المبكر لمن هم من مواليد 1970 وما فوق وتسوية اوضاع منتسبي 2005 ومن قطعت رواتبهم والجرحى والعقود والتشغيل المؤقت الخ.

ج. ملف تمكين الحكومة: الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها الى حين دعوة الفصائل نهاية شهر اكتوبر الحالي الى القاهرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة 6 شهور او الابقاء على الحكومة الحالية مع اجراء تعديلات وزارية بسيطة عليها وتكون الحكومة القادمة برئاسة الرئيس محمود عباس والاعداد لعقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظيفة الحكومة المقبلة الاعداد للانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بنظام التمثيل النسبي.

د. ملف الوزارات والاجهزة الامنية: الاتفاق على اعادة هيكلة الوزارات والاجهزة الامنية-ان يقوم كل وزير بالاجتماع مع طواقم الوزارة واعادة هيكلية الوزارات بين الموظفين القدامى والموظفين الجدد-الاتفاق على تفعيل جهاز الشرطة وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات كأول ثلاث أجهزة.

ه. ملف الحريات العامة: وقف الاعتقال السياسي وعدم الملاحقة الامنية في غزة والضفة الغربية وتوفير المناخ الايجابي والاجواء المناسبة للانتخابات القادمة.

ع. ملف الشؤون الحياتية: مطالبة وفد حركة فتح فور عودته الى رام الله بالضغط على الرئيس محمود عباس لرفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة بشكل عاجل وفوري قبل دعوة الفصائل الى القاهرة للتوقيع على الاتفاق النهائي.

غ. ملف الانتخابات: الاتفاق على تمكين لجنة الانتخابات المركزية بممارسة مهامها والبدء بالأعداد الفني للانتخابات بعد توقيع الاتفاق النهائي ومشاركة الفصائل الفلسطينية في التوقيع لترتيب البيت الفلسطيني بمنظمة التحرير ومؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي والمجالس البلدية.

وبشأن أبرز النقاط دارت للنقاش والاتفاق في الجلسة:

1.نشر الاجهزة الامنية التي ستضم افراد السلطة وافراد الاجهزة الامنية في غزة بشكل مشترك لتامين الحدود مع مصر.

2.عدم طرح سلاح المقاومة على طاولة البحث ولكن الاتفاق على مجلس اعلى للتباحث بوقف السلم والحرب دون ان يكون قرار التصعيد نابع بشكل فردي من أي فصيل فلسطيني.

3.الاتفاق على كيفية تمكين حكومة الوفاق الوطني للقيام بعملها في قطاع غزة ومساندة الاجهزة الامنية والشرطية لها.

4.تشكيل لجنة مشتركة لتيسير القضاء والمحاكم والنيابات.

5.الاتفاق على ان تقوم حركة فتح وحماس بالكشف عن تفاصيل ما اتفق عليه في اليوم الثالث بعد انتهاء الجلسات لضمان سير ونجاح اللقاءات.

6.المخابرات المصرية اكدت للوفدين ترحيب الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي والدول المانحة والرباعية الدولية بتوقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس وان الحكومة القادمة ستعترف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف.

7.وفد حركة فتح نقل رسالة من الرئيس محمود عباس بضرورة انجاز المصالحة وعدم السماح بالفشل او التراجع.

8.وفد حماس أكد على عدم العودة لمربع الانقسام مهما كلف الثمن وانهم قدموا مرونات وتنازلات كبيرة وينتظرون المقابل من الرئيس محمود عباس وحركة فتح.

9.انتهاء الاجتماع على ان يستكمل غدا الاربعاء الساعة الحادية عشر صباحا.

هوامش من الاجتماع :

1.الوفدان أخذا قسط من الاستراحة أثناء الجلسة ووجبة الغداء.

2.المخابرات العامة المصرية طلبت من أعضاء الوفدين إغلاق الموبايلات وعدم فتحها إلا بعد انتهاء الجلسات.