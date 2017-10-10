رئيس حكومة إقليم كتالونيا يعلق إعلان الانفصال

أعلن رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بيغديمونت، تعليق إعلان الانفصال عن إسبانيا، بهدف الإفساح المجال أمام الوساطات الدولية، والمفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد، وذلك خلال خطاب ألقاه في البرلمان المحلي لإقليم كتالونيا في برشلونة.

وكان بيغديمونت، قد أرجأ خطابه بنحو ساعة، خوفًا من تلويح الشرطة الإسبانية بإمكانية اعتقاله، في حال اعلن عن استقلال الإقليم.

هذا وسادت حالة من الترقب إسبانيا كاملة وتوجهت الأنظار، مساء اليوم إلى البرلمان المحلي لإقليم كتالونيا، حيث ألقى بيغديمونت، خطابا كان يتوقع أن يعلن خلاله مصير استقلال الإقليم.

يأتي ذلك بعد أسابيع من المواجهات والتظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الكتالونيين، تزامنت وأعقبت الاستفتاء على الانفصال عن الدولة الإسبانية، والذي أجري في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وشمل برنامج أعمال جلسة، اليوم، « الوضع السياسي » بعد الاستفتاء الذي شارك فيه 43% من الناخبين وجاءت نتيجته لصالح استقلال الإقليم بنسبة 90% من الأصوات.