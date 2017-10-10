مصدر مصري ينفي وصول دحلان والمشهراوي للقاهرة

نفى مصدر مصري مطلع، مساء اليوم الأربعاء، ما تناقلته وسائل إعلامٍ مصرية عن وصول النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، والقيادي في حركة فتح سمير المشهراوي إلى العاصمة المصرية (القاهرة).

وتأتي شائعة وصول النائب دحلان في الوقت الذي يزور فيه وفد من حركة حماس ووفد آخر من حركة فتح العاصمة المصرية (القاهرة) لبحث آليات تطبيق المصالحة.

وكما، وشدد المصدر ان التفاهمات القائمة بين حماس والنائب دحلان مسار، وأن المصالحة بين حماس وفتح والسلطة مسار آخر.

وكان وفد من حركة حماس قد زار مصر بداية حزيران/ يونيو الماضي، وتوصل إلى تفاهمات مع مسؤولين هناك بمشاركة دحلان، الذي يعتبر من أبرز خصوم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.