« نهاية مشرفة » للحلم المونديالي السوري

انتهى مشوار المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم عندما خسر، الثلاثاء، أمام أستراليا في مباراة إياب الملحق الآسيوي بنتيجة 1-2 في سيدني.

وسجل المنتخب السوري أولاً عبر عمر السومة في الدقيقة 6، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل الذي انتهى به الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة 13 من الوقت الإضافي الثاني تمكن المنتخب الأسترالي من التسجيل بكرة رأسية عبر تيم كاهيل عجز الحارس السوري ابراهيم عالمة عن التصدي لها.

واعتبر كل المتابعين للمنتخب السوري أن هذه النهاية « مشرفة » للاعبين السوريين في مشوار التصفيات، حيث تمكن المنتخب السوري من الوصول إلى الملحق وهو الذي لم يخض أي مباراة على أرضه بسبب ما تشهده البلاد.

وتلعب أستراليا مع رابع مجموعة الكونكاكاف في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018.