القواسمي: عباس أصدر أوامر بإنجاز المصالحة ولن يسمح بالفشل أو التراجع

أكد المتحدث باسم حركة فتح والمتواجد في القاهره مع وفد حركة فتح، أن الحوار مع حماس برعاية مصرية يهدف الى تمكين حكومة الوفاق من العمل بشكل كامل في القطاع من جميع النواحي الامنية والاقتصادية، والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية كما هو متفق عليه.

وقال القواسمي في تصريح صحفي« إننا في حركة فتح نريد أن نصل الى بسط سلطة القانون في غزة كما الضفة، باعتبارهم وحدة جغرافية واحدة وشعب واحد، والوصول الى سلطة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد على أسس وطنية واضحة ».

وأكد أن حركة فتح وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وباجماع قيادتها بكافة أطرها التنظيمية، ستبذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار، وأنه من غير المسموح الفشل او التراجع للوراء، مقدرا عاليا دور مصر في جهودها لانجاح الحوار وانهاء الانقسام الفلسطيني.