موسم البلح.. مصدر دخل للآلاف من العمال في قطاع غزة

نظم التجمع العنقودي و غرفة تجارة فلسطين للنخيل اليوم الاثنين معرضاً تحت عنوان « بلح فلسطين 2017 »، في منتجع الشاليهات بمدينة غزة، بدعم من مشروع تطوير القطاع الخاص، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)..

و يشارك في المعرض نحو 25 من المزارعين و الصناعيين الأعضاء في التجمع العنقودي للنخيل.

وضم المعرض الذي ستستمر فعالياته لثلاثة أيام، منتجات غذائية وصناعية، مثل: « العجوة »، و« عسل التمر »، والبلح بأنواعه، و« القهوة المصنوعة من نواة التمر »، ومنتجات أخرى تدخل ضمن قائمة « الحلويات »، إلى جانب مشغولات يدوية تصنّع من مخرجات الشجر كالسلال المصنوعة من عسف النخيل.

من جهته اعتبر وليد الحصري، رئيس غرفة تجارة غزة ان افتتاح المعرض هو بمثابة جني لثمار جهود بذلت على مدار أربع سنوات لتعزيز منهجية عمل التجمعات العنقودية الهادفة للنهوض بالقدرة التنافسية لصناعات ومنتجات التجمعات العنقودية.

و أكد الحصري في كلمة له خلال افتتاح المعرض: « أن مشروع تطوير مشروع القطاع الخاص المستضاف من قبل الغرفة يسعى بالدرجة الاولى للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر التركيز على القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية، و أن قطاع النخيل يعد احد القطاعات الانتاجية المهمة وتم اختياره منذ خمس سنوات ضمن واحد من التجمعات العنقودية الخمس المطبقة في فلسطين ».

و أشار الى ان قطاع النخيل في محافظات غزة يعمل على تشغيل خمسة آلاف عامل، و أنه للمرة الثانية على التوالي يتم فيها تنظيم معرض خاص للبلح على مستوى فلسطين لعرض منتجات هذا القطاع بهدف إظهار أهمية هذا المنتج والنجاح في تطبيق منهجية التجمعات العنقودية .

من ناحيته أوضح جهاد الخطيب مدير مشروع تطوير القطاع الخاص أن منهجية التجمعات العنقودية كمفهوم تهدف لتطوير المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر عبر توفير مشاريع جماعية تساعد في إيجاد منتج فلسطيني منافس من حيث السعر والجودة والعمل على زيادة حصته السوقية وكذلك تطوير الفئات المستهدفة في الاقتصاد الفلسطيني عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

مدير العلاقات العامة في غرفة التجارة والصناعة، ماهر الطباع قال إن هذا المعرض يوفر فرص عمل للآلاف من العاملين، لافتاً الى أن المعرض يهدف لتعزيز ثقافة المنتج الوطني ودعمه، لما له أهمية لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

ووفقاً لمعطيات رسمية، فإن عدد الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع النخيل في قطاع غزة بلغ نحو 5000 عاملاً.

كما بلغ إنتاج قطاع غزة من النخيل لهذا العام 15 ألف طن من ثمار البلح والرطب، وفقاً لوزارة الزراعة.





















