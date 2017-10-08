دعوية الجهاد تنظم سلسلة لقاءات دعوية ودينية بمسجد الشقاقي

نظمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي سلسلة ندوات ولقاءات دينية في مسجد الشهيد فتحي الشقاقي بمحافظة النصيرات وسط قطاع غزة.

وشارك في القاء الدروس والمحاضرات عدد من الدعاة والوعاظ؛ حيث شملت الدروس محاضرات في الفقه والسيرة و العقيدة.

وحث المسؤول بالجمعية الداعية أشرف جودة، على وجوب تعلم كل مسلم تعاليم الإسلام من عقيدة و فقه، قائلاً: حثنا الله سبحانه وتعالى على تلقى العلم فقال : « قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون ».

و شرح الدعاة و الوعاظ للحاضرين عن فقه الصلاة والطهارة الصحيحة السليمة لأداء صلاة وعبادة خالية من الأخطاء التي تبطل الصلاة .

وتناولت اللقاءات شرحاً مفسراً من كتب السيرة النبوية لكل أركان وشروط الصلاة الصحيحة وسط تفاعل من الحضور وطرح الأسئلة والإجابة عليها.