ترامب: لن يتم نقل السفارة للقدس حالياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب « سأمنح فرصة حقيقة لتحقيق السلام قبل قرار نقل السفارة الامريكية من تل ابيب إلى القدس ».

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة TBN الامريكية في رده على سؤال متى ستُنقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس قال « نحن سنتخذ القرار في المستقبل القريب، ولكن الآن سنعمل لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ».

وأكد ترامب أن دفع عملية التسوية بين « إسرائيل » والفلسطينيين عملية ضرورية، قبل ان اتخاذ قرارٍ يفضي بنقل السفارة من تل ابيب إلى القدس، مشيراً إلى أنه « لا يرغب في تحديد موعد النقل قبل منح فرصة حقيقية للسلام ».