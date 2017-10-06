غوغل « بيكسل 2 » يثبت أن ما فعلته أبل هو الصحيح

أثبت الهاتف الجديد لشركة غوغل « بيكسل 2 »، الذي جرى إطلاقه هذا الأسبوع، أن أبل كانت على صواب في نظريتها التي خلصت إلى وجوب إلغاء المنفذ الخاص بالسماعات السلكية ابتداء من آيفون 7 للحصول على جودة صوتية أعلى.

ويأتي هاتف غوغل الجديد بدون مخرج للسماعات السلكية مثل « آيفون 7 » و« آيفون 8 ».

وسيتعين على كل شخص يستخدم الهاتف الجديد أن يشتري سماعة بلوتوث عوض السماعات السلكية.

وانتقد آنذاك خبراء التكنولوجيا الخطوة التي أقدمت عليها الشركة الأميركية من خلال إلغاء مدخل سماعة الرأس في « آيفون 7 ».

وقالوا إن الاستغناء عن السماعات التقليدية سيؤدي إلى تخلي المستخدمين عن كمية هائلة من النفايات الإلكترونية، كما سيثقل كاهل الزبائن بشراء السماعات الأغلى التي تعمل بتقنية « بلوتوث ».

إلا أن استغناء غوغل عن السماعات السلكية، يؤكد أن عمالقة التكنولوجيا يرون « مستقبلا لا سلكيا »، على حد قول موقع « ذي فيرج ».