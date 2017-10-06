احذروا تطبيق « أوبر » في هواتفكم الذكية

قال موقع تقني إن تطبيق « أوبر » لخدمات النقل لديه القدرة على تسجيل الأمور الموجودة على شاشة هواتف « آيفون »، ما يلحق أضرارا كبيرة بخصوصية المستخدمين.

وأوضح « gizmodo » الجمعة أن لدى تطبيق « أوبر » إمكانية لرؤية كل يحدث على شاشة الهاتف الذي يحمّله في أي وقت، حتى لو كان المستخدم يشغل تطبيقا آخر.

واستند الموقع في تقريره إلى بيانات مجموعة « Sudo » الأمنية.

ووفقا للمجموعة الأمنية، فإن بوسع « أوبر » أو شخص على صلة بنظامها أن يعرف كلمة المرور الخاصة بالمستخدم وخرق خصوصيته.

وأشارت إلى أن الأمر يعود إلى تعزيز التعاون بين « أبل » وشركة « أوبر »، حيث تتيح الأولى رصد ما يقوم به المستخدم أثناء تشغيل تطبيق الثانية.

وبعد اكتشاف هذه الثغرة، قالت شركة « أوبر » إنها لم تعد تستعمل هذه الأداة وستحذف نهائيا من التطبيق.