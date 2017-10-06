الرسائل الخفية وراء توقيت الموقف الأمريكي تجاه د رمضان شلح

كتب د ناصر اليافاوي

يرى الكاتب السياسي الدكتور ناصر اليافاوي، أن توقيت تجديد مكتب الاتحاد الفدرالي الأمريكي (FBI) إدراج اسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح على قائمة المطلوبين يحمل عدة رسائل هامة وهي كالتالي:

- محاولة خلخلة ثوابت حركة الجهاد الإسلامي والمتمترسة حول فلسطين التاريخية وعدم التماهي مع مشاريع التسوية.

- تقييد حركة د.شلح وعرقلة تحركاته، وخاصة مع تلك الدول المتماهية مع المصالح الأمريكية.

-وضع حركة الجهاد وأمينها العام أمام خيارين إما التدجين السياسي أو إدراجها تحت فزاعة مسمى الإرهاب المقولب صهيوامركيا.

- يأتي هذا التوقيت ضمن لعبة سياسة المحاور كون أن حركة الجهاد تشكل محورا هاما في الساحة المحلية والاقليمية، ومحاولة الضغط عليها للاتجاه نحو محور مقبول أمريكيا مقابل رفع التسميات والمسميات الخبيثة.

- توقيت الإعلام في موعد الذكرى السنوية لانطلاق حركة الجهاد الإسلامي إلى حرف البوصلة عن قدرة الحركة عبر إعلامها لترويج نشاطات وقدراتها ومناوراتها السياسية العسكرية.