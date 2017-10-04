مقتل رضيعة ضرباً على يد والدها في غزة

توفيت اليوم الأربعاء، طفلة تبلغ من العمر شهرين فقط على يد والدها في غزة.
ووفق المصادر المحلية، فإن الطفلة (آ ، ب) توفيت اليوم جراء ضربها على يد والدها الذي يعاني من مرض نفسي.
وأشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاَ للوقوف على ملابسات الحادثة.
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