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مقتل رضيعة ضرباً على يد والدها في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:43 - 04 أكتوبر 2017
ارشيفية ارشيفية
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توفيت اليوم الأربعاء، طفلة تبلغ من العمر شهرين فقط على يد والدها في غزة.

ووفق المصادر المحلية، فإن الطفلة (آ ، ب) توفيت اليوم جراء ضربها على يد والدها الذي يعاني من مرض نفسي.

وأشارت إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاَ للوقوف على ملابسات الحادثة.

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