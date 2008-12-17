تصنيف منتخبات العالم: فلسطين في المركز 179 ومصر 16 وإسبانيا الأولى

زيورخ/ أنهت إسبانيا بطلة أوروبا عاماً رائعاً وهي على قمة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة اليوم الأربعاء.

وشهدت قائمة التصنيف لشهر كانون الأول/ديسمبر، توسيع إسبانيا للفارق على الصدارة مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، التي كانت الطرف الثاني في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي، والتي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه.

وتقدَّمت هولندا على إيطاليا، لتُنهي العام في المركز الثالث بعد أن نجحت في تحقيق بداية رائعة لمشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010، مثل إسبانيا وإنكلترا صاحبة المركز الثامن في التصنيف.

ويُعَد منتخب البرازيل صاحب أعلى تصنيف من خارج أوروبا إذ يحتل المركز الخامس لكنه أقل تصنيف له على الإطلاق في نهاية أحد الأعوام، ففي جميع الأعوام الماضية منذ بدء التصنيف في العام 1992، نجح منتخب البرازيل في إنهاء العام وهو في أحد المراكز الثلاثة الأولى بما في ذلك احتلالها المركز الأول 12 مرة.

وتقدمت مصر بطلة إفريقيا خمسة مراكز إلى المركز السادس عشر، لتحتل صدارة المنتخبات العربية في القائمة، والمركز الثاني في إفريقيا بعد الكاميرون صاحبة المركز الرابع عشر في التصنيف.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرين الأولى:

1- إسبانيا: 1663 نقطة

2- ألمانيا: 1381 نقطة

3- هولندا: 1338 نقطة

4- إيطاليا: 1326 نقطة

5- البرازيل: 1246 نقطة

6- الأرجنتين: 1180 نقطة

7- كرواتيا: 1142 نقطة

8- انكلترا: 1115 نقطة

9- روسيا: 1103 نقطة

10- تركيا: 1016 نقطة

11- فرنسا: 1007 نقطة

12- البرتغال: 1007 نقطة

13 – تشيكيا: 1007 نقطة

14- الكاميرون: 989 نقطة

15- أوكرانيا: 909 نقطة

16- مصر: 894 نقطة

17- باراغواي: 889 نقطة

18- إسرائيل: 877 نقطة

19- نيجيريا: 876 نقطة

20- اليونان: 872 نقطة

فيما جاء ترتيب المنتخبات العربية كما يلي:

16- مصر: 894 نقطة

41- المغرب: 649 نقطة

46- تونس: 605 نقطة

48- السعودية: 600 نقطة

64- الجزائر: 501 نقطة

72- العراق: 463 نقطة

80- البحرين: 428 نقطة

82- ليبيا: 423 نقطة

84- قطر: 420 نقطة

93- السودان: 385 نقطة

96- عمان: 374 نقطة

105- سوريا: 337 نقطة

110- الإمارات: 320 نقطة

124- الأردن: 250 نقطة

127- الكويت: 242 نقطة

145- اليمن: 167 نقطة

150- لبنان 146 نقطة

158- موريتانيا 112 نقطة

179- فلسطين 52 نقطة

188- جيبوتي 32 نقطة

198- جزر القمر 8 نقطة

200- الصومال 5 نقطة