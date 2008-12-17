تصنيف منتخبات العالم: فلسطين في المركز 179 ومصر 16 وإسبانيا الأولى

زيورخ/ أنهت إسبانيا بطلة أوروبا عاماً رائعاً وهي على قمة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة اليوم الأربعاء.
وشهدت قائمة التصنيف لشهر كانون الأول/ديسمبر، توسيع إسبانيا للفارق على الصدارة مع ألمانيا صاحبة المركز الثاني، التي كانت الطرف الثاني في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي، والتي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه.
وتقدَّمت هولندا على إيطاليا، لتُنهي العام في المركز الثالث بعد أن نجحت في تحقيق بداية رائعة لمشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010، مثل إسبانيا وإنكلترا صاحبة المركز الثامن في التصنيف.
ويُعَد منتخب البرازيل صاحب أعلى تصنيف من خارج أوروبا إذ يحتل المركز الخامس لكنه أقل تصنيف له على الإطلاق في نهاية أحد الأعوام، ففي جميع الأعوام الماضية منذ بدء التصنيف في العام 1992، نجح منتخب البرازيل في إنهاء العام وهو في أحد المراكز الثلاثة الأولى بما في ذلك احتلالها المركز الأول 12 مرة.
وتقدمت مصر بطلة إفريقيا خمسة مراكز إلى المركز السادس عشر، لتحتل صدارة المنتخبات العربية في القائمة، والمركز الثاني في إفريقيا بعد الكاميرون صاحبة المركز الرابع عشر في التصنيف.
وجاء ترتيب المنتخبات العشرين الأولى:
1- إسبانيا: 1663 نقطة
2- ألمانيا: 1381 نقطة
3- هولندا: 1338 نقطة
4- إيطاليا: 1326 نقطة
5- البرازيل: 1246 نقطة
6- الأرجنتين: 1180 نقطة
7- كرواتيا: 1142 نقطة
8- انكلترا: 1115 نقطة
9- روسيا: 1103 نقطة
10- تركيا: 1016 نقطة
11- فرنسا: 1007 نقطة
12- البرتغال: 1007 نقطة
13 – تشيكيا: 1007 نقطة
14- الكاميرون: 989 نقطة
15- أوكرانيا: 909 نقطة
16- مصر: 894 نقطة
17- باراغواي: 889 نقطة
18- إسرائيل: 877 نقطة
19- نيجيريا: 876 نقطة
20- اليونان: 872 نقطة
فيما جاء ترتيب المنتخبات العربية كما يلي:
16- مصر: 894 نقطة
41- المغرب: 649 نقطة
46- تونس: 605 نقطة
48- السعودية: 600 نقطة
64- الجزائر: 501 نقطة
72- العراق: 463 نقطة
80- البحرين: 428 نقطة
82- ليبيا: 423 نقطة
84- قطر: 420 نقطة
93- السودان: 385 نقطة
96- عمان: 374 نقطة
105- سوريا: 337 نقطة
110- الإمارات: 320 نقطة
124- الأردن: 250 نقطة
127- الكويت: 242 نقطة
145- اليمن: 167 نقطة
150- لبنان 146 نقطة
158- موريتانيا 112 نقطة
179- فلسطين 52 نقطة
188- جيبوتي 32 نقطة
198- جزر القمر 8 نقطة
200- الصومال 5 نقطة