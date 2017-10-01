حلس: وفد الحكومة سيبدأ مهامه من الشجاعية

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أن وفد الحكومة المرافق لرئيس الوزراء د. رامي الحمدالله سيبدأ مهامه من منطقة الشجاعية إلى الشرق من محافظة غزة.

وأوضح حلس أن عددا من قيادات فصائل العمل الوطني والاسلامي سيكون في استقبال الوفد.

وأكد حلس على أن الاجراءات التي اتخذت بحق غزة سيتم التراجع عنها فور اتمام المصالحة الوطنية, إضافة إلى رفع ضريبة « البلو » والعمل على حل كافة الاشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة, وأبرزها الكهرباء وإعادة الإعمار والبطالة والأمن والموظفين, وغيرها.

ووصف حلس الأجواء العامة في القطاع بأنها مناسبة لإنجاح ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وحل الاشكاليات القائمة وفقد جدول زمني يستند الى مرجعيات القاهرة والشاطيء.

وسيصل رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله والوفد الحكومي المرافق له غدًا حيث يعقد الاجتماع الوزاري يوم الثلاثاء المقبل في القطاع.