وزارة الشؤون المدنية تلتقي رجال الأعمال وتستمع إلى مطالبهم

التقى وفد وزارة الشؤون المدنية برئاسة وكيل الوزارة صالح الزق، بوفد جمعية رجال الاعمال برئاسة علي الحايك، حيث استمع الى مطالب رجال الاعمال والمشاكل التي يواجهونها خلال تحركاتهم وتنقلهم للسفر لإنجاز اعمالهم .

ورحب الحايك، بوفد الوزارة الذي ضم الوكيل ومدراء الاقسام واعضاء الجمعية والحضور، وشدد على اهمية تسهيل عمل رجال الاعمال ومنحهم التصاريح اللازمة ، وتمكينهم من التنقل بسهولة من اجل انجاز مهامهم واعمالهم .

من جانبه، لأشاد الحايك بجهود الرئيس محمود عباس في تحقيق المصالحة وتوحيد شطري الوطن، مؤكداً أن هذه الجهود أثمرت أجواء إيجابية خلقت الأمل لرجال الأعمال، بتوفير مناخ اقتصادي مناسب لأحداث تنمية اقتصادية .

ودعا الحايك، إلى استغلال الأجواء الإيجابية للمصالحة، للعمل على تحسين اداء القطاع الخاص وتحقيق نقلة نوعية ، للقطاع الاقتصادي في غزة بعد تدهوره على مدار 10 سنوات ، مطالبا بتوفير كل التسهيلات الاقتصادية للتخفيف من معاناة الناس.

وأعرب الزق، عن أمله في أن توفر الأجواء الإيجابية التي أحدثتها المصالحة ، مشددا على أن الحكومة قادمة الى غزة بكل ثقلها وبكل جدية متغاضية عن اية عراقيل تقف بطريقها ، مؤكدا ان رجال الاعمال والاقتصاديين لهم دور كبير في دفع عجلة المصالحة .

وكانت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني رحبت بقدوم الحكومة الفلسطينية واجهزتها الى قطاع غزة على طريق تطبيق اتفاق المصالحة وانهاء ملف الانقسام الى الابد .

و اكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ان مؤسسات القطاع الخاص تشيد بقرارات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة نحو انهاء الانقسام وتحقيق امنية كل ابناء الشعب الفلسطيني .

وتمنى الحايك، من جميع الاطراف فتح صفحه جديد مبنيه على الشراكة الوطنية والمجتمعية والعمل على إنقاذ المشروع الوطني ، من اجل انها أزمات قطاع غزه التي طالت الجميع والعمل على رفع العقوبات على قطاع غزة .

ودعا الحايك الى انقاذ القطاع الاقتصادي الخاص في قطاع غزة عبر إيجاد تمويل لدعمه ليتمكن من التعافي مما لحق به من تدمير بسبب تأثره بثلاثة حروب والحصار والاغلاق والانقسام .