الكشف عن نتائج آخر إحصاء لعدد سكان مصر !

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، أن عدد السكان في الداخل والخارج تجاوز 100 مليون نسمة.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد سكان مصر في 18 أبريل/نيسان 2017 الماضي، وصل إلى 104.2 مليون نسمة، بينهم 94.98 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون نسمة في الخارج.

وأشار إلى أن مصريا واحدا من بين كل عشرة مصريين، يعيش في الخارج.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة، أن عملية التعداد السكاني انطلقت منذ 4 سنوات، مشيرا إلى بذل جهود كبيرة استخدمت فيها آليات غير مسبوقة، كي يحقق هذا التعداد أهدافه.

ووجه رئيس الجهاز في كلمته خلال إعلان نتائج تعداد مصر 2017، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.